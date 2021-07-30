Задерживаются рейсы поездов в связи со столкновением поезда и грузового трейлера

Возле станции Решетиловка на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера, ставшее причиной задержки поездов в направлении Харьков - Киев – Харьков, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в телеграмм-канале.

"Движение у места аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка, восстановлено по парной колее", - сказано в сообщении.

Так, по состоянию на 6:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3:00 35 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2:00 20 минут);

№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1:00 40 минут);

№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1:00 30 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1:00 40 минут);

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1:00 15 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1:00 10 минут).