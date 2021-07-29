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20:16 29.07.2021

Зеленский подписал закон о платежных услугах

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Зеленский подписал закон о платежных услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591- ІХ, принятый парламентом 30 июня 2021 года.

Как сообщает Офис президента Украины, закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD)", - сказано в сообщении.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка - учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Так, будут существовать девять платежных услуг, из которых две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

"Небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк Украины получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях".

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему.

Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

Как сообщалось, 30 июня Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О платежных услугах" без поправки об ограничении размера комиссии интерчейндж (законопроект №4364).

За законопроект на заседании в среду проголосовал 241 народный депутат.

Ранее в НБУ отметили, что действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует современным требованиям и международным практикам.

Теги: #интерчейндж #платежные_услуги
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Интерфакс-Украина
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