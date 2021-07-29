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19:22 29.07.2021

Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине – прокуратура

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Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине – прокуратура

Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения 13-летнему подростку, подозреваемому в убийстве 6-летней девочки, тело которой обнаружили в заброшенном доме в Харьковской области (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.

Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.

Тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги: #суд #харьков #убийство
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