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19:10 29.07.2021

Шестеро кубинских военачальников скончались за последние десять дней - СМИ

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Шестеро кубинских военачальников скончались за последние десять дней - СМИ

Шестеро влиятельных кубинских военачальников скончались за последние 10 дней, информирует в четверг работающая для Кубы из США станция "Теле-Радио Марти" со ссылкой на официальную гаванскую прессу.

Накануне представители вооруженных сил Кубы сообщили о смерти "бойца революции" Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах смерти не сообщалось.

Ранее "Теле-Радио Марти" проинформировала о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, командовавшего кубинской армией на востоке страны, генерала в резерве Марсело Вердесиа Пердомо, одного из ближайших соратников Фиделя Кастро, дивизионного генерала в резерве Рубена Мартинеса Пуэнте, генерала в резерве Мануэля Эдуардо Пачеко и бригадного генерала Армандо Родригеса.

"Теле-Радио Марти" напоминает, что 11-12 июля в ряде городов Кубы произошли массовые беспорядки в связи с ухудшением условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.

Теги: #армия #генералитет #смерти #куба
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