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16:58 29.07.2021

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

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Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью № 1665-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года, сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, которое приспособлено к их потребностям. В частности это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, путем обмена на условиях найма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если оно передаст помещение, которое ему принадлежит, в собственность территориальной громады.

"При этом жилье (жилое помещение), предоставляемое такому лицу в результате замены, должен соответствовать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям", - сообщают в Офисе президента.

Там добавляют, что порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

Теги: #недвижимость #закон #инвалиды
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