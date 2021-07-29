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12:12 29.07.2021

Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

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Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 июля, представил новоназначенное командование Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Пользуясь случаем, я в вашем присутствии также хочу отдельно поздравить с назначениями и представить вам новых командиров в нашем войске. Это главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович, и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - сказал Зеленский, выступая перед военнослужащими Сил специальных операций (ССО) в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

Он уточнил, что уже подписал соответствующие указы о назначениях.

"Вы все отлично знаете этих людей, знаете, что это действительно мощные боевые офицеры, самое главное - патриоты Украины, которые имеют опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военнослужащих. Я благодарю предыдущее руководство Генерального штаба ВСУ и уверен, что новоназначенное будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО, и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников", - добавил президент.

Теги: #всу #зеленський #кадры #армия
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