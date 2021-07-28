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19:35 28.07.2021

Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники – Минобороны

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Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники – Минобороны

Кабинет министров Украины в среду одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки", полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану, сообщает управление прессы и информации украинского оборонного ведомства.

"Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность: проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением отсутствующих в Украине оборудования и технологий", - говорится в сообщении.

Также соглашение открывает возможность привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями, а также повышать научно-исследовательский потенциал Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

В ведомстве отмечают, что реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, заключаемых между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

"Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США и станет очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства с США в области вооружений", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #соглашение #сша #минобороны #украина
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