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17:30 28.07.2021

СБУ разоблачила крупную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

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СБУ разоблачила крупную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ).

Как сообщается на сайте СБУ в среду, бывший директор одного из филиалов корпорации подозревается в растрате почти 15 млн грн бюджетных стердств.

"Чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры. Сейчас организатор схемы уведомлен о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Как сообщалось, ГПЗКУ в конце июня завершила проверку материально-технической базы своих филиалов и сообщила о готовности к приему урожая.

По итогам января-марта 2021 года ГПЗКУ сократила чистый убыток в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 148,82 млн грн, снизила доход от реализации продукции на 7,1% - до 2,27 млрд грн.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Теги: #сбу #растрата #гпзку
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