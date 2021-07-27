Люксембург открывает въезд для украицев

Люксембург открывает въезд для украинцев согласно с рекомендациями Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер во вторник вечером.

Кулеба подчеркнул, что перед покупкой билетов необходимо проверить все условия въезда в страны согласно интерактивной карте Министерства иностранных дел.

