События

23:14 27.07.2021

Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а за не включенные камеры

1 мин читать
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а за не включенные камеры

Полицейским, которые задерживали народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа") по обвинению его в пребывании в состоянии наркотического опьянения, объявили выговоры за не включенные камеры.

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не из остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не выбрана нагрудные камеры", - сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа"): депутат сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ, в полной мере проверяются действия полицейских.

Теги: #пояснение #украина #полиция #депутат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:29 27.07.2021
Люксембург открывает въезд для украицев

Люксембург открывает въезд для украицев

23:21 27.07.2021
Посол Кипра в Украине посетил границу АР Крым с материковой Украиной

Посол Кипра в Украине посетил границу АР Крым с материковой Украиной

22:50 27.07.2021
Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на эту должность

Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на эту должность

22:06 27.07.2021
Контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом - актуальная задача для МВД

Контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом - актуальная задача для МВД

21:58 27.07.2021
Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

21:37 27.07.2021
В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

18:15 27.07.2021
В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

15:56 27.07.2021
Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

13:22 27.07.2021
Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

13:10 27.07.2021
В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Кадровые изменения Зеленского в СБУ связаны с контрабандой и реформой СБУ – пресс-секретарь президента

Руслан Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого замсекретаря СНБО – Никифоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил, что Россия распространяет дезинформацию по поводу выборов в Конгресс 2022 года

В Италии 99% случаев смерти среди людей с COVID-19 приходится на не полностью привитых

На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

США на этой неделе нанесли новые авиаудары в Афганистане для поддержки правительственных сил - Пентагон

Подростков с 12 лет начнут прививать от коронавируса в Ирландии - СМИ

Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19

Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Комитет Конгресса США начал расследование январских беспорядков в Капитолии

Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА