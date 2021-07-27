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21:58 27.07.2021

Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

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Зеленский поручил Кабмину выплатить денежную помощь 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до августа разработать механизм выплаты денежной помощи 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Положительные тенденции в экономике и рост доходов государственного бюджета свидетельствуют о том, что у государства есть возможность увеличивать помощь тем нашим гражданам, которые в ней нуждаются. Чиновники должны обеспечить это как можно быстрее и максимально удобно - без всякой бюрократии", - отметил Зеленский.

Как отмечается, для реализации этой инициативы аккумулировано около 300 млн грн, которые будут направлены на поддержку почти 150 тыс. детей.

Зеленский отметил, что выплаты должны осуществиться до начала учебного года.

"Выплаты должны быть проведены уже в августе - это четкий ориентир для правительства", - подчеркнул Зеленский. 

Теги: #выплаты #зеленский #украина #кабмин
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