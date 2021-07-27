На Волыни сообщили о подозрении местному жителю, который занимался сексуальным насилием в лифтах

Волынские правоохранители сообщили 21-летнему жителю Ковеля о подозрении в неоднократном совершении сексуального насилия, сообщает пресс-служба Волынской облпрокуратуры во вторник.

"Следствие считает, что молодой человек на протяжении июля 2021 года четыре раза совершал действия сексуального характера, нападая на женщин всех возрастов в лифте или на улицах Ковеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители уточняют, что действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

"За сексуальное насилие, совершенное повторно, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - подчеркивают в прокуратуре.