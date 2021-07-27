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19:57 27.07.2021

Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

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Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного главнокомандующим Вооруженных сил Украины обнародован на сайте главы государства.

Соответствующий указ Зеленского №320/2021 опубликован во вторник, 27 июля.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - сказано в тексте.

Предыдущим указом, №319/2021, Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге сообщил, что Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака по решению Зеленского.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, это решение президента… Владимир Зеленский хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты", - заявил Никифоров.

Теги: #всу #указ #главнокомандующий
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