Зеленский назначил Хомчака первым замсекретаря СНБО вместо Коваля – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил генерал-полковника Руслана Хомчака первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны вместо Михаила Коваля, который был уволен с указанной должности.

Соответствующие документы №321/2021 и №322/2021 были обнародованы на сайте главы государства во вторник.

"Уволить Коваля Михаила Владимировича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №321/2021.

В то же время, согласно документу №322/2021, на эту должность назначается бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщается в указе.

Как сообщалось, генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, это решение президента… Владимир Зеленский хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

В то же время, Никифоров заявил, что Руслан Хомчак, который уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он уточнил, что официальные документы об увольнении Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и его назначении на должность первого замсекретаря СНБО будут обнародованы в открытом доступе в ближайшее время.

"Я думаю это технический вопрос. Они должны вот-вот появиться, разумеется… Без приказов мы бы эту новость сейчас не сообщали", - подчеркнул Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.