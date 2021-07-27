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19:22 27.07.2021

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

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Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Решение президента Украины об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что президент считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне", - добавил глава государства.

В пресс-службе отмечают, что президента также уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Руслана Хомчака.

Как сообщалось, генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, это решение президента… Владимир Зеленский хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты", - сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

В то же время, Никифоров заявил, что Руслан Хомчак, который уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он уточнил, что официальные документы об увольнении Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и его назначении на должность первого замсекретаря СНБО будут обнародованы в открытом доступе в ближайшее время.

"Я думаю это технический вопрос. Они должны вот-вот появиться, разумеется… Без приказов мы бы эту новость сейчас не сообщали", - подчеркнул Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.

Теги: #президент #оборона #офис_президента
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