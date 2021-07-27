События

18:15 27.07.2021

В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

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В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

В столице крестный ход верующих завершилась без нарушений общественного порядка, в религиозном мероприятии приняли участие более 55 тыс. граждан, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"По состоянию на 16:30 запланированные массовые мероприятия завершены без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские продолжат нести службу в усиленном варианте.

Как сообщалось, во вторник в столице состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлекались все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и приданные силы других областей.

Теги: #киев #крещение #полиция #хода
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