Почти 4 тыс. людей стали жертвами нарушения права собственности в оккупированном Крыму - исследование

Почти 4 тыс. человек пострадали от нарушения права собственности на оккупированном РФ полуострове Крым, свидетельствует тематический обзор ситуации с правами человека в условиях оккупации "Крым без правил. Оккупированная собственность", презентация которого прошла в Киеве во вторник.

"Мы провели мониторинг в судебной сфере, и это позволило нам идентифицировать 3984 жертвы нарушения права собственности в оккупированном Крыму. Я подчеркиваю, что это только те жертвы, которых нам удалось идентифицировать, и речь идет только преимущественно о физических лицах и небольшом количестве юридических лиц. Из этого количества жертв 3728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 потеряли недвижимое имущество из-за его повреждения, сноса органами оккупационной власти", - сказал адвокат, эксперт ОО " Региональный центр прав человека " Роман Мартыновский на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что больше всего от этих действий пострадало население города Севастополь. "Общее количество жертв составляет 95,2% от 3984, о которых я говорил выше", - уточнил Мартыновский.

По словам адвоката, больше всего нарушений произошло в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли больше 70% решений во всех делах, которые рассматривалась судами на оккупированной территории в течении 2014 - 2019 гг.

Мартыновский объяснил, что власть Севастополя применила два так называемых "инновационных" подхода для изъятия земель. "Во-первых, они заключили договор с частной юридической компанией, который предусматривал подачу по крайней мере 2 тыс. 500 исков против физических лиц-собственников земельных участков, и делала это частная юридическая кампания за счет средств государственного бюджета", - сказал он.

Кроме того, эксперт указал, что по запросу так называемых "прокуроров" на оккупированной территории архив города Севастополь предоставлял справки-ответы о том, что в материалах архива отсутствуют оригиналы распоряжений соответствующих украинских органов государственной власти, на основании которых граждане получали право собственности на земельные участки.

"И несмотря на то, что у людей были оригиналы этих документов на руках, тем не менее соглашались с тем, что оригиналы этих документов отсутствуют, и принимали решение о лишении права собственности людей на землю", - добавил он.

В то же время Мартыновский сообщил, что изымались из собственности преимущественно земли, которые находятся либо рядом с морским побережьем, либо рядом с очень ценными заповедниками, в частности большое количество таких земельных участков расположено в урочище Ласпи.

"Мы склоняемся к тому, что речь шла именно о том, чтобы перераспределить эти участки, чтобы в этих зонах можно было отдать эту землю лицам, которые приближенны к нынешнему руководству РФ, и такие факты уже имеют место", - отметил он.

Также Мартыновский заявил, что "о справедливости судебных рассмотрений вообще не идет речь в этой ситуации".

"Нами зафиксированы случаи массового переписывания текстов судебных решений, в которых менялись только фамилии жертв и адреса земельных участков. В остальном эти решения не отличались друг от друга", - пояснил он.

Также адвокат отметил, что в соответствии с протоколами, судебное рассмотрение осуществлялось в течение 20-30 минут, включая период изготовления текста судебного решения, то есть нахождения судьи в совещательной комнате, и его провозглашения.

"О степени отчаяния людей и уровне их покорности свидетельствует тот факт, что для пересмотра этих решений в апелляционном порядке обращался только каждый третий. Только каждая третья жертва попробовала обжаловать судебное решение. Если говорить о масштабе, то он также подтверждается еще и общим количеством земли, которая была изъята у людей. Мы говорим о по крайней мере 4 млн 780 тыс. кв. м. или почти 500 тыс. га земли", - проинформировал эксперт.

Он обратил внимание, что это касается только тех случаев, когда можно было определить размер земельных участков. "В половине случаев приблизительно мы не смогли определить, потому что в судебных решениях размер земельного участка отсутствовал", - уточнил Мартыновский.