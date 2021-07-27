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12:14 27.07.2021

Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

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Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины поддерживают 45% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг" во вторник.

При этом 19% не поддерживают предоставление ПЦУ Томоса, и ещё 31% заявили, что им все равно.

"Наибольшая поддержка предоставления Томоса среди жителей запада и центра, людей старшего возраста, а также тех, кто относит себя к греко-католикам и ПЦУ. Негативно относятся к предоставлению Томоса избиратели Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария", - отмечают исследователи.

Правопреемницей Киевской Руси считает Украину абсолютное большинство украинцев – 75%. Считают, что преемницей Руси является Россия, 8% опрошенных, 9% не считают правопреемницей ни одну из двух стран.

Отмечается, что Украина является преемницей Киевской Руси для всех возрастных групп и большинства электората, однако среди жителей востока и избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария таких меньше половины.

Опрос проводился в период 23-25 июля 2025 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #опрос #томос #рейтинг
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Интерфакс-Украина
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