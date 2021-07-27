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08:19 27.07.2021

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 681 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксировано 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 266 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 515 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 249 344 человека, выздоровели 2 184 880 человек, летальных случаев - 52 876.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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