События

14:33 26.07.2021

Дорожники в 2021г отремонтируют трассу к санаторию "Березовские минеральные воды" в Харьковской области

1 мин читать
Дорожники в 2021г отремонтируют трассу к санаторию "Березовские минеральные воды" в Харьковской области

ООО "Славдорстрой" в 2021 году в Харьковской области отремонтирует трассу Т-21-12 Пересечное - Березовское - /М-03/ с подъездом к санаторию "Березовские минеральные воды", сообщила областная Служба автомобильных дорог на своей странице в Facebook в понедельник.

Отмечается, что общая протяженность участка, на котором запланирован ремонт, составляет 6,9 км. К настоящему времени уже начались подготовительные работы. Дорожники разрыхляют старое асфальтобетонное покрытие, проводят земляные работы, а также вырубку поросли.

"В планах, кроме выполнения работ по основному проезду, восстановить и укрепить обочины, примыкания и съезды, очистить полосу отвода от поросли, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Ремонт выполняется в рамках президентской программы "Большое строительство". Березовские минеральные воды (Берминводы) - бальнеологический, преимущественно питьевой, курорт, расположенный в 25 км к западу от Харькова.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году по всей Украине будут отремонтированы и построены 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов.

 

Теги: #ремонт #дорога #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 24.07.2021
В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

16:16 22.07.2021
"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

15:11 22.07.2021
На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

17:12 21.07.2021
"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

19:38 19.07.2021
Ровенская АЭС вывела третий блок из текущего ремонта

Ровенская АЭС вывела третий блок из текущего ремонта

23:11 18.07.2021
В Харьковской области в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

В Харьковской области в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

18:15 17.07.2021
В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

В Харьковской области перевернулся комбайн, тело водителя извлекали спасатели

19:08 16.07.2021
"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону

"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону

15:25 16.07.2021
Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

14:36 14.07.2021
Стартовало строительство дороги к курортам в Одесской области в обход Молдовы - ОГА

Стартовало строительство дороги к курортам в Одесской области в обход Молдовы - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia Минск - Анталья экстренно сел в Домодедово

Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

ПОСЛЕДНЕЕ

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

Экстренное заседание ТКГ из-за обстрела украинских позиций на Донбассе маловероятно из-за отпусков ряда представителей ОБСЕ - Арестович

Власти Ирландии ослабили ограничения на работу ресторанов, кафе и пабов

Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и его соратников

Массажистка из Чернигова уведомлена о подозрении в убийстве по неосторожности

Киевский апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

В ходе вступительной кампании 2021 года подано более 1 млн заявлений на бакалавриат

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли стоимостью 300 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА