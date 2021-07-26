Дорожники в 2021г отремонтируют трассу к санаторию "Березовские минеральные воды" в Харьковской области

ООО "Славдорстрой" в 2021 году в Харьковской области отремонтирует трассу Т-21-12 Пересечное - Березовское - /М-03/ с подъездом к санаторию "Березовские минеральные воды", сообщила областная Служба автомобильных дорог на своей странице в Facebook в понедельник.

Отмечается, что общая протяженность участка, на котором запланирован ремонт, составляет 6,9 км. К настоящему времени уже начались подготовительные работы. Дорожники разрыхляют старое асфальтобетонное покрытие, проводят земляные работы, а также вырубку поросли.

"В планах, кроме выполнения работ по основному проезду, восстановить и укрепить обочины, примыкания и съезды, очистить полосу отвода от поросли, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Ремонт выполняется в рамках президентской программы "Большое строительство". Березовские минеральные воды (Берминводы) - бальнеологический, преимущественно питьевой, курорт, расположенный в 25 км к западу от Харькова.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году по всей Украине будут отремонтированы и построены 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов.