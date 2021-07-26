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12:13 26.07.2021

Глава Харьковского облсовета опроверг информацию о задержании и заверил в сотрудничестве с правоохранителями

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Глава Харьковского облсовета опроверг информацию о задержании и заверил в сотрудничестве с правоохранителями

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян опроверг информацию о своем задержании в рамках уголовного производства о получении взятки в 1 млн.50 тыс.грн, распространенную в конце минувшей недели рядом местных телеграм-каналов.

"Харьковский областной совет работает в обычном режиме. Я на рабочем месте. Все сообщения в СМИ и различных телеграмм-каналах, которые продолжают распространяться относительно моего задержания - не соответствуют действительности", - говорится в видеообращении, обнародованном на странице Товмасяна в Facebook в понедельник.

Вместе с тем он подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

"Никаких препятствий детективам никто не создавал", - подчеркнул Товмасян.

Он заверил, что облсовет взаимодействует с органами НАБУ и САП, и предоставляет всю необходимую информацию в рамках досудебногорасследования. Вместе с тем он подчеркнул, что досрочный разрыв контракта с руководителями КП не входит в компетенцию главы облсовета.

"Акцентирую внимание, что досрочно разрывать контракты с руководителями КП - полномочия постоянных профильных комиссий и областного совета. Эти решения принимаются на сессии, глава областного совета делать это единолично не имеет права", - сказал Товмасян.

В завершение он отметил, что выступает за справедливые решения и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.

"Подчеркиваю, что выступаю за справедливые решения. Если задержанные лица должны, то должны нести соответствующее наказание. Спасибо работникам правоохранительных органов за оперативную работу. Уверен, что расследование будет объективным и беспристрастным", - сказал Товмасян.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САПзадержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс.грн - последней части из взятки в 1 млн.50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти.

У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель.

Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа". Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн.грн и 713,7 тыс.грн соответственно.

 

Теги: #товмасян #харьков
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