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23:33 25.07.2021

В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

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В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин, сообщил главный саинитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача". – сказал Кузин в интервью "Апострофу".

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть. Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций.

Теги: #украина #минздрав #вакцины #смешивание
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