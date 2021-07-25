Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новозвановки наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, 24 июля, зафиксированы 9 нарушений режима тишины.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 применялись противотанковые ракетные комплексы. В районе Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

Под Пивденным и Широкино боевики обстреляли позиции подразделений ОС из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под Авдеевкой велся огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошковского и Нью-Йорка наемники применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь за минувшие и текущие сутки в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.