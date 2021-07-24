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15:29 24.07.2021

Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить нелегальных мигрантов с территории Беларуси

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Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Эстония направит Литве для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси 100 километров колючей проволоки и три беспилотника.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонной беседы с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщил в субботу портал телерадиовещания Эстонии.

По его словам, в первую очередь из запасов Сил обороны в Литву отправят сто километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы. "С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотных летательных аппарата, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе", - сказал он.

О помощи попросили власти Литвы, отметив, что строительство заграждения на литовско-белорусской границе тормозится из-за отсутствия колючей проволоки. Эстония окажет ее безвозмездно.

Литва обратилась за помощью и к другим странам.

К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы. Ближайшая страна - Польша, но Польше колючая проволока нужна в первую очередь для собственной границы.

В настоящее время ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования. Заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 430 мигрантов - в 30 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

Власти Литвы называют возросшую миграцию организованной акцией Беларуси против Литвы.

Теги: #эстония #беларусь #минранты #граница #литва
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