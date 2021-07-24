События

13:04 24.07.2021

В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

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В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве в субботу, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер (Донецк) и "Ингулец" (пгт. Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!", - сказано в сообщении в Facebook.

 

Теги: #киев #метро #транспорт
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