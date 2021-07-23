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20:47 23.07.2021

Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

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Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, которое вводит экономические санкции против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Соответствующий документ №304/2021 был обнародован на сайте президента в пятницу.

Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд организаций, связанных с т.н. "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.

Как отмечается в прилагающемуся к указу дополнению, санкции СНБО вводятся против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Беларусь), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).

Помимо указанных компаний, в санкционный список также попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, однако представляют интересы российских наемников на Донбассе, связанных с т.н. "ДНР", а также российскую оккупационную администрацию Крымского полуострова.

В их числе НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".

Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер.

Теги: #президент #указ #зеленский
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