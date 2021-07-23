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14:26 23.07.2021

В 2021 году государство должно обеспечить жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев – Шмыгаль

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В 2021 году государство должно обеспечить жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству по делам ветеранов и Министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 млн грн субвенции на обеспечение жильем ветеранов-переселенцев, сообщает пресс-служба правительства.

"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно 3 тыс. человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев", - сказал Шмыгаль.

Премьер поручил Минветеранов и Минфину проработать вопрос увеличения на 282 млн грн расходов в государственном бюджете по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". По его словам, это позволит в текущем году обеспечить жильем 414 человек, в том числе 220 человек - за счет дополнительных ассигнований.

Теги: #шмыгаль #нежвижимость #минветеранов
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