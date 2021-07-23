События

12:32 23.07.2021

Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

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Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 192 575 255, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 135 810 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 281 864 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 177.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 293 062, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 419 470.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 523 711 заболевших, умерло 547 016 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 532,6. В США на 1 млн жителей скончалось 1 880 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 555.

Теги: #коронавирус
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