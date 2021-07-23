События

11:18 23.07.2021

В дельте Дуная румынский толкач зашел не в то устье, на команду составлен админпротокол – Госпогранслужба

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В дельте Дуная румынский толкач зашел не в то устье, на команду составлен админпротокол – Госпогранслужба

Пограничники Измаильского отряда Государственной пограничной службы Украины совместно с румынскими коллегами задержали толкач с баржами на реке Дунай, который по ошибке зашел внутренние воды Украины, сообщает в пятницу отдел коммуникаций со СМИ администрации украинского погранведомства.

"Румынский толкач с двумя баржами, нарушивший государственную границу, обнаружили вчера пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования по реке Дунай. Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийское устье, которое является внутренними водами Украины", - говорится в сообщении.

За нарушение государственной границы на двух членов команды судна, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины об аминистративных правонарушения (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) решение по которым примет суд.

Теги: #госпогранслужба #румыния #дунай
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