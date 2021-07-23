С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники осуществили один обстрел по украинским позициям на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи опытно враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения ООС зафиксировано 3 обстрела. Противник использовал минометы различных систем, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.