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02:59 23.07.2021

Байден обещает продолжать вводить санкции против кубинских официальных лиц

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Байден обещает продолжать вводить санкции против кубинских официальных лиц

Президент США Джо Байден пообещал в четверг, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

"Это - лишь начало. США будут продолжать вводить санкции против лиц, которые несут ответственность за притеснения кубинского народа", - говорится в заявлении президента, посвященном решению Вашингтона ввести санкции против кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеры.

"США поддерживают отважных кубинцев, которые вышли на улицы, чтобы выразить протест против продолжающихся 62 года репрессий, организованных коммунистическим режимом", - добавил Байден, комментируя сообщения, согласно которым ранее этим летом на Кубе прошли акции протеста против властей.

Теги: #сша #байден #куба
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