Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Беларуси, куда прибыли российские войска

Дальний тяжелый разведывательный беспилотный летательный аппарат командования НАТО RQ-4D Phoenix в четверг совершил полет вблизи западных районов Беларуси, куда прибыли российские военнослужащие, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix Сил наблюдения за наземной обстановкой НАТО (Alliance Ground Surveillance Force - AGS) в течение более полутора часов курсировал вдоль границы Брестской области, куда прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из РФ в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

"В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - сообщило в четверг министерство обороны Беларуси. Учение "Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Тема предстоящего учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

RQ-4D Phoenix вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Маршрут его полета к западным границам Беларуси проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

Натовские Силы наблюдения за наземной обстановкой, которые размещены на главной оперативной базе Сигонелла, располагают пятью беспилотниками RQ-4D Phoenix, поставленными в 2019-2020 годах американской корпорацией Northrop Grumman.

НАТО управляет ими и обслуживает их от имени всех союзников альянса. Разработка БПЛА RQ-4D была на 95% основана на стратегическом беспилотнике ВВС США Block 40 Global Hawk. Вариант североатлантического союза был адаптирован к требованиям НАТО, чтобы обеспечить альянс современными возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Схожие дроны ВВС США RQ-4A Global Hawk, которые также базируются на базе Сигонелла, используются для проведения многочасовых разведывательных полетов, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.