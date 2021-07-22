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19:45 22.07.2021

Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра

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Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра

В Верховный суд Беларуси министерством юстиции страны подано исковое заявление о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, сообщили в официальном телеграм-канале центра в четверг.

"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Республики Беларусь к Республиканскому общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации", - говорится в письме, пришедшем в ПЕН-центр из Верховного суда.

Ранее в четверг сообщалось, что Белорусский ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры.

За первое полугодие 2021 года зафиксирован 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры, говорится в отчете Белорусского ПЕН-центра, выдержки из которого привел незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Это больше, чем за весь 2020-й год, когда таких фактов было 593.

"Можно утверждать, что давление и репрессии, которые особенно сильно проявились с августа 2020-го года, начиная с периода президентской кампании, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все более широкий круг субъектов культуры Беларуси", - заявили в ПЕН-центре.

"По состоянию на 30.06.2021 526 человек признаны в Беларуси политическими заключенными. Из общего числа политзаключенных 39 относятся к деятелям культуры для целей настоящего мониторинга", - говорится в сообщении ПЕН-центра.

Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году. Принят в международный ПЕН-клуб в 1990 году и как его член имеет статус "А" в ЮНЕСКО и статус советника в ООН. С 2019 года им руководит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

Ранее Минюст подал аналогичный иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Поводом названо непринятие мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушение законодательства.

14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, после чего помещение опечатали. Позже были заморожены операции по счету БАЖ - как платежи, так и пополнение счета.

С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. СК объяснил обыски в СМИ и НГО их причастностью к теневым финансовым схемам.

Теги: #пен_центр #ликвидация #беларусь
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