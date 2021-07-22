Иск РФ против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет – Кулеба

Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был подан с пропагандистской целью и не имеет никаких шансов на удовлетворение, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенной, и подана она Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет", - сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в зоне ООС в четверг.

Ранее в четверг РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.