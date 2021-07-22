Массовая гибель толстолобика зафиксирована в Запорожской области – Госагентство рыбхозяйства

Государственные инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля обнаружили вблизи нижней части плотины Днепр-ГЭС (Запорожская обл.) массовую гибель трехлетних особей толстолобика общим весом около 4 тонн, сообщается на сайте Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области.

"В ходе визуального осмотра зафиксировано повреждение туловища рыбы (рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов). Ориентировочный общий вес погибшего толстолобика составляет около 4 тонн. Часть погибшей рыбы выпала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточняться", - говорится в сообщении.

Госагентство уточнило, что погибшую рыбу активно собирают рыболовы-любители на плавсредствах для собственного потребления.

Данные о факте массовой гибели рыбы готовятся к передаче в соответствующие органы для комплексного расследования и установления причин ее гибели.

Как сообщалось, Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины в июле 2021 года начало кампанию по зарыблению Днепра, в рамках которой в Херсонской области к концу июля выпустят более 1,3 млн мальков рыб трех краснокнижных видов. Впервые за 30 лет данные виды выпускаются в Днепр одновременно.