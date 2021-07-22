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15:04 22.07.2021

Власти Мальдив введут налог на выезд с островов с января 2022 года

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Власти Мальдив введут налог на выезд с островов с января 2022 года

Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, в том числе туристов, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость авиабилета, сообщает портал Raajje.

"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью. Пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30, а мальдивцы - $12. Все пассажиры бизнес-класса должны оплатить налог в размере $60, первого класса - $90", - пишет издание.

Как отмечает портал, пассажиры, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить $120.

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25.

Согласно поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, они могут оплатить сбор через авиакомпанию.

В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15.

Теги: #мальдивы #сбор #выезд
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