События

13:02 22.07.2021

Госсекретарь США провел встречу с главой набсовета Мемориала "Бабий Яр"

2 мин читать
Госсекретарь США провел встречу с главой набсовета Мемориала "Бабий Яр"

Представители наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский и сенатор Джо Либерман в Вашингтоне встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба Мемориала.

"Мы благодарны за столь тёплый и дружественный прием, - сказал мемориала Натан Щаранский. – "США играют ведущую роль в защите и продвижении прав человека и демократических ценностей. Борьба против антисемитизма, проявлений ксенофобии и нетерпимости для меня является маркером развития человечества. Мы были рады проинформировать госсекретаря США о прогрессе крайне важного для Украины и всей восточной Европы проекта мемориализации жертв Холокоста от пуль. Бабий Яр в Киеве - самый известный символ этой международной трагедии", - сказал глава набсовета Щаранский.

Он отметил, что госсекретарю рассказали о "беспрецедентной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которая уже в этом году позволит открыть первую очередь мемориально-музейного комплекса в Бабьем Яре".

"Память о жертвах нацистов была стёрта советским режимом на протяжении полувека. Но сейчас с обретением Украиной истинной независимости мы видим реальные изменения. Мемориал позволит передавать память и учить новые поколения, развивать их и менять мир в лучшую сторону", - подчеркнул он.

В свою очередь глава Госдепартамента США в Twitter по результатам встречи подчеркнул глобальные вызовы демократии, тяжелое положение политических заключенных во всем мире и важность борьбы с антисемитизмом во всех его формах, включая искажение и отрицание Холокоста.

"Для меня было честью встретиться с известным советским диссидентом и правозащитником Натаном Щаранским. Соединенные Штаты повторяют его призыв к освобождению политических заключенных по всему миру, и мы присоединяемся к нему в осуждении антисемитизма во всех его формах", - написал Блинкен.

 

Теги: #бабий_яр #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 14.07.2021
Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

18:27 13.07.2021
Президент поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра

Президент поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра

13:23 13.07.2021
Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

14:10 09.07.2021
Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

11:12 07.07.2021
Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

20:08 22.06.2021
Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

09:07 22.06.2021
Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

19:11 15.06.2021
Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

12:56 09.06.2021
Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

04:41 07.06.2021
США полны решимости найти источник происхождения COVID-19 - Блинкен

США полны решимости найти источник происхождения COVID-19 - Блинкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД отрицает, что США и Германия согласовали с Украиной пакет договоренностей по "Северному потоку-2"

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, дождях и повышении уровня воды в реке на Прикарпатье

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД отрицает, что США и Германия согласовали с Украиной пакет договоренностей по "Северному потоку-2"

Соглашение ФРГ и США по "Северному потоку-2" не устраняет всех разногласий - Меркель

Активисты у здания ОП требуют активизировать противодействие агентам влияния России в Украине

В Будапеште установят памятник погибшим за Украину, в Закарпатье выделят дополнительный участок для венгерского воинского кладбища

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней

Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции

Из-за дождя в Одессе подтоплено почти 40 частных домов

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА