Активисты у здания ОП требуют активизировать противодействие агентам влияния России в Украине

Представители патриотических сил устроили в четверг у здания Офиса президента акцию "Российскую агентуру – вон из Украины!"

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции принимают участие около полусотни человек, часть из которых держит в руках флагштоки с национальными флагами и флагами ОУНС, а также баннеры с надписями "Фукс - как погодка в Москве", "Узников Кремля обменять на Фуксов" и "Россиянина Фукса - в российскую тюрьму" с изображением российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, депутатов Виктора Медведчука и Вадима Новинского.

Организаторы отметают, что данное мероприятие организовали с целью требования от Офиса президента активизировать противодействие агентам влияния России в Украине.

"За время войны Украина наполнилась агентами влияния врага, которые даже не скрывают свои пророссийские позиции: Медведчук, Фукс, Новинский – это люди, которым безразлична Украина. Они мечтают построить здесь отдельную губернию Новороссия и ездить на поклон к царю в Кремль. Сегодня эти лица внесены в санкционный список, но если у власти нет сил посадить этих агентов влияния врага, то она должна по крайней мере лишить их гражданства и выслать из Украины!" – объяснил соорганизатор мероприятия, руководитель Украинской Общественной Инициативы (У.О.И.) Николай Карпюк.

Кроме того, участники акции требуют предусмотреть в законе о деолигархизации положение, согласно которому в случае попадания в категорию агентов влияния государства-агрессора у олигархов автоматически конфискуется имущество и им запрещается заниматься публичной деятельностью.

После акции активисты намерены передать в ОП обращение с требованием к президенту Владимиру Зеленскому касательно борьбы с российскими олигархами в Украине.

Организаторами митинга выступили Украинская Общественная Инициатива (У.О.И.), Украинские силы самообороны, ОО "Стражи Украины (Вартові України)" и Штаб батальонов УНСО.