Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и научных степеней, а также меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров между Министерством иностранных дел Украины и Министерством внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

"Первый документ - это соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней. Благодаря этому соглашению украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в четверг.

Министр поблагодарил коллегам из Министерства образования и науки Украины и их венгерским партнерам за то, что, по его словам, "это многострадальное соглашение все-таки было доведено до логического конца" и подписано, чтобы упростить жизнь гражданам.

"Но это соглашение также является важным элементом в развязывании тех проблем в образовательной сфере, которые накопились у нас с Венгрией за последние годы. Потому мы продолжаем двигаться к развязыванию всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях, и надеемся искренне, что нам это удастся", - добавил он.