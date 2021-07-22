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09:09 22.07.2021

"Северный поток 2" по завершении строительства начнет функционировать не сразу

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"Северный поток 2" по завершении строительства начнет функционировать не сразу

Газ по "Северному потоку 2" после завершения строительства трубопровода пойдет не сразу, необходимы дополнительные шаги, заявил журналистам на специальном телефонном брифинге представитель госдепартамента США.

"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", - сказал он.

Тем не менее, дипломат не стал конкретизировать меры, которые предстоит предпринять, и переадресовал журналистов правительству Германии, пояснив, что "процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора".

Теги: #сша #севпоток #сроки #действие
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