За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе. С начала текущих суток противник не открывал огонь, украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре штаба ООС

"За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в четверг утром.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьянки наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - добавили в сводке.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.