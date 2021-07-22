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08:39 22.07.2021

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

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За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе. С начала текущих суток противник не открывал огонь, украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре штаба ООС

"За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в четверг утром.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьянки наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - добавили в сводке.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Теги: #оос #сводка #украина
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