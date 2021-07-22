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08:16 22.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 21 июля 2021 в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровели - 501 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в четверг утром.

Днем ранее, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев - 52 790.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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