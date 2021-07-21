Украина и Польша совместно будут работать над противодействием запуска "Северного потока-2"

Отказ от попыток остановить запуска газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы, заявили в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

Украина и Польша призвали Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия.

Отмечается, что решение о строительстве "Северного потока-2", одобренное в 2015 году спустя считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический и политику безопасности кризис и кризис доверия в Европе.

В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС.