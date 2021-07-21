Кулеба: Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северного потока 2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере.

Ранее сообщалось, что соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.