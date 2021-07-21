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21:35 21.07.2021

Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар

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Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар, предусматривающий возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба президента, это паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

Отмечается, что 1 июля парламент принял закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде" № 1603-IX.

"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационных документов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, так осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Имплементация положений закона также упрощает условия ведения бизнеса.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Теги: #гарантия #товар #украина #закон
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