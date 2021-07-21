Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

Соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова к активным действиям, если РФ станет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо начнет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала она в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По словам Нуланд, такие ответные меры будут нацелены на то, чтобы "ограничить российский экспорт энергоносителей в Европу".

Ранее на этой неделе о том, что в соглашении есть подобный пункт, сообщало агентство Bloomberg, получившее доступ к черновой версии договоренности между США и ФРГ.

Нуланд на слушаниях в среду информировала, что американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока 2", позднее в течение дня.