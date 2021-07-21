В Сватово на Луганщине ветер повалил водонапорную башню и сорвал крышу в больнице

В результате непогоды в среду в многопрофильной больнице г.Сватово Луганской области упала водонапорная башня (емкость пустая, не используется), также частично сорвало крышу над хирургическим отделением, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Больница работает в штатном режиме. Есть информация о раскрытии кровли двух пятиэтажных жилых домов в г.Сватово", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что 21 июля около 13.00 на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром.