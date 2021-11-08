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09:27 08.11.2021

ГБР передало в суд дело о взрывах на артскладах в Сватово

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ГБР передало в суд дело о взрывах на артскладах в Сватово

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, халатность которых привела к взрывам складов с боеприпасами в Сватово (Луганская обл.) в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба Бюро, в сентябре 2015 года указанные командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от Сватово.

"29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов. Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн грн", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем уточняется, что фигуранты обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

"В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет", - подчеркивают правоохранители.

Они заявляют, что продолжают принимать все необходимые меры для установления лиц, причастных к диверсии на артиллерийском складе.

Как сообщалось, 29 октября 2015 года на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался пожар на площади около 300х300 м. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

Теги: #сватово #дело #суд #взрывы
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