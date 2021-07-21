На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

В среду, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военнослужащий, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"В результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.