Выданное в период карантина разрешение на иммиграцию будет действовать на протяжении двух лет - Кабмин

Кабинет министров установил, что разрешение на иммиграцию, которое выдано в период карантина будет действовать на протяжении двух лет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин установил, что решение о предоставлении разрешения на иммиграцию, принятое на протяжении одного года до установления или в период установления на всей территории Украины карантина, будет действовать на протяжении двух лет со дня его принятия.