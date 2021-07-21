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13:45 21.07.2021

Выданное в период карантина разрешение на иммиграцию будет действовать на протяжении двух лет - Кабмин

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Кабинет министров установил, что разрешение на иммиграцию, которое выдано в период карантина будет действовать на протяжении двух лет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин установил, что решение о предоставлении разрешения на иммиграцию, принятое на протяжении одного года до установления или в период установления на всей территории Украины карантина, будет действовать на протяжении двух лет со дня его принятия.

Теги: #карантин #разрешение #иммиграция
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